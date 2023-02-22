22 февраля 2023, 10:00
Памятник в Санкт-Петербурге «прилег отдохнуть» после уборки снега
Техника задела бронзовую скульптуру: ее ждет диагностика и ремонт
Снегоуборочная техника работает неаккуратно не только в Петрозаводске, где от нее «страдали» каменные вазоны, но и в Северной столице.
После ночной уборки на Привокзальной площади в Новом Петергофе бронзовый памятник сошел с постамента и «прилег отдохнуть». Трактор, убиравший снег, случайно задел фигуру барона Александра Штиглица, сообщает «Фонтанка».
В районной администрации изданию сообщили, что, по первоначальной оценке, памятник известному промышленнику 19 столетия серьезно не пострадал. Тем не менее фигуру отправят на диагностику и ремонт. После чего вернут на постамент. // фото «Фонтанка»