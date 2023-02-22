Памятник в Санкт-Петербурге «прилег отдохнуть» после уборки снега

Снегоуборочная техника работает неаккуратно не только в Петрозаводске, где от нее «страдали» каменные вазоны, но и в Северной столице.

После ночной уборки на Привокзальной площади в Новом Петергофе бронзовый памятник сошел с постамента и «прилег отдохнуть». Трактор, убиравший снег, случайно задел фигуру барона Александра Штиглица, сообщает «Фонтанка».

В районной администрации изданию сообщили, что, по первоначальной оценке, памятник известному промышленнику 19 столетия серьезно не пострадал. Тем не менее фигуру отправят на диагностику и ремонт. После чего вернут на постамент. // фото «Фонтанка»