Девочка пострадала в столкновении двух автомобилей в Карелии

Вечером 21 февраля в Пудожском районе произошла авария, в которой пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ГИБДД, 38-летний водитель автомобиля Nissan Almera совершил обгон в месте, где это запрещено. В результате случилось столкновение с автомобилем Mazda CX-5, который двигался во встречном направлении.

В аварии пострадала 12-летняя пассажирка автомобиля Mazda. Девочке назначено амбулаторное лечение. // Фото ГИБДД Карелии