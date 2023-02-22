22 февраля 2023, 09:41
Девочка пострадала в столкновении двух автомобилей в Карелии
Опасный обгон привел к аварии в Пудожском районе
Вечером 21 февраля в Пудожском районе произошла авария, в которой пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.
По данным ГИБДД, 38-летний водитель автомобиля Nissan Almera совершил обгон в месте, где это запрещено. В результате случилось столкновение с автомобилем Mazda CX-5, который двигался во встречном направлении.
В аварии пострадала 12-летняя пассажирка автомобиля Mazda. Девочке назначено амбулаторное лечение. // Фото ГИБДД Карелии