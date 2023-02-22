Двое молодых людей вооружились ножами и пошли мстить

В Питкярантском районе неизвестные порезали шины на грузовике и легковом автомобиле. Транспортные средства были припаркованы у домов. У грузовика оказались повреждены шесть колес, у иномарки четыре.

Ущерб в одном случае превысил 38 800 рублей, в другом - 15 600 рублей. В полицию обратились двое местных жителей 46 и 22 лет.

Подозрение пало на 18-летнего и 24-летнего местных жителей. Молодые люди объяснили, что на работе у них вышел конфликт с потерпевшими. Вечером они выпивали и придумали план мести. По версии полиции, молодые люди взяли кухонные ножи, отыскали припаркованные у домов автомобили и порезали колеса. Ущерб, который они причинили, молодые люди обещали возместить. В полиции возбудили уголовное дело. // фото freepik.com