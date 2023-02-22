22 февраля 2023, 08:40
Вор пытался похитить одежду в торговом центре в Петрозаводске
Двух нарушителей задержали в столице Карелии за сутки
Вечером в понедельник на пульт вневедомственной охраны Петрозаводска поступил сигнал из торгового центра. На место выехал наряд Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что в магазине одежды посетитель спрятал кофту и джинсы в свою сумку и попытался уйти, не расплатившись. Нарушитель был задержан.
Чуть ранее стражи порядка выезжали в один из городских гипермаркетов. Там покупатель попробовал похитить средства личной гигиены. Его также передали полиции.
Общий ущерб от двух попыток хищения мог составить около 6000 рублей. // Фото Росгвардии