Пакет с наркотиками изъяли у неадекватного приезжего в Петрозаводске

В зале ожидания железнодорожного вокзала Петрозаводска сотрудники транспортной полиции заметили неадекватного мужчину. Когда 34-летнего уроженца Новосибирска проверили, при нем нашли наркотик, сообщили в пресс-службе ведомства.

Устроивший дебош сибиряк раньше был судим за кражу. Когда оперативники осмотрели его сумку, внутри нашли предметы для употребления наркотиков и сверток с порошкообразным веществом.

Позже экспертиза показала, что в пакете был мефедрон весом более 18 граммов - это крупный размер. Оказалось, злоумышленник приехал в Карелию на заработки, наркотик хранил для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело, нарушителя взяли под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы. // фото: пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО