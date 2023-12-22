Директор автошколы попалась на торговле липовыми документами

Директора автошколы в Петрозаводске уличили в продаже поддельных свидетельств. Следователи возбудили в отношении 57-летней женщины уголовное дело о коммерческом подкупе, сообщили в СУ СКР Карелии.

Она сговорилась с другими сотрудниками школы и за 50 тысяч рублей выдала свидетельство об окончании курсов подготовки водителей на категорию «D» человеку, который фактически не проходил обучение.

- Следствие располагает данными о возможном системном характере противоправных деяний участников группы лиц. Усилиями правоохранительных органов ее деятельность пресечена,

- рассказали следователи.

Сейчас они ищут подтверждение других эпизодов преступной деятельности. Дома и на работе у подозреваемой провели обыски. Скоро ей предъявят обвинение. // фото: «Петрозаводск говорит»