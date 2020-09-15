Пациенты с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии

За минувшие сутки в больницы Карелии доставлены еще семь человек с диагнозом «внебольничная пневмония». Летальных случаев 14 сентября не зафиксировано. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Всего с 1 апреля с пневмонией госпитализированы 1260 жителей Карелии. Болезнь унесла жизни 75 пациентов.

В оперштабе напомнили, что все больные с пневмонией неоднократно проходят обследование на коронавирус.