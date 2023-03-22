Отопление и горячую воду отключили в центре Петрозаводска

Отопления и горячей воды нет в 25 домах Петрозаводска. Об отключении вечером 22 марта сообщила ЕДДС.

Коммунальные услуги отсутствуют с 18:00 у жителей центра города. Это дома №№ 36, 34, 36А, 38, 38А по проспекту Ленина, №№ 41, 43, 45, 45А, 45Б, 47, 47А, 47Б, 49 по улице Анохина, №№ 40, 42, 49 по улице Красной, №№ 4, 6, 6А, 8, 8А, 10, 10А, 12 по улице Шотмана.

Причиной отключения стало повреждение на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ПКС-Тепловые сети». Аварию устраняют, работы должны завершить до 23:00. // фото: «Петрозаводск говорит»