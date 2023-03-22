Больше недели в Петрозаводске не могут найти девочку-подростка

Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают пропавшую без вести Валерию Игоревну Румянцеву. Об этом сообщили в МВД Карелии и попросили помочь.

Девочка родилась в 2005 году, на вид ей 17-18 лет, она нормального телосложения, ростом 165 сантиметров, с темными волосами, носит очки.

Местонахождение Валерии неизвестно с 15 марта. Она была одета в черную куртку-парку, синие джинсы и белые кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, просят сообщить по телефонам: 8 911 415 25 87, 8 8142 739 154 или 02 (с мобильного – 102). // фото: МВД Карелии