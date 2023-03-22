Подозреваемые в кражах и угоне в Карелии сбежали в другие регионы

В текущем году полицейские обнаружили больше 50 человек, которых по разным причинам объявляли в розыск. Оперативные мероприятия проходили в течение нескольких дней и дали результат, сообщили в МВД Карелии.

Правоохранители узнали, где находятся скрывшиеся от следствия, суда, органов дознания, уклоняющиеся от исполнения наказания. Это 31 человек, всех нашли.

Некоторые скрывались на территории других регионов. Так, в Тульской и Ярославской областях обнаружили двоих граждан, подозреваемых в кражах в Лоухском районе. Петрозаводские оперативники разыскали в Тамбовской области подозреваемую в краже, а в Петербурге – подозреваемого в угоне.

нашли также 16 без вести пропавших, шестерых самовольно ушедших из семьи или специализированного учреждения несовершеннолетних.

Мероприятия под условным названием «Розыск» проводят дважды в год. Полицейские по всей России и в странах СНГ координируют свои усилия по розыску.