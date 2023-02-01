Отмирание конечностей началось у Костомарова, ему грозит ампутация

Новые подробности о состоянии здоровья олимпийского чемпиона Романа Костомарова неутешительны. У фигуриста началось отмирание конечностей, пишет StarHit, ссылаясь на осведомленный источник в больнице.

Спортсмен сейчас в сознании, но пока не говорит. При этом у 45-летнего чемпиона сепсис. Но сердцебиение нормализовалось, высокая температура спала.

- Некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках, скорее всего, будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий,

- рассказал источник.

Для лечения и реабилитации фигуриста сейчас ищут клинику в Германии. Напомним, Костомарова госпитализировали 10 января с левосторонней пневмонией и гриппом B. //фото: wikipedia.org