Правила провоза багажа и ручной клади в самолетах сделают едиными

В правила провоза на борту самолетов багажа и ручной клади внесут изменения. Какие именно, вместе решат Ространснадзор и «Аэрофлот», передает РИА Новости.

Руководители ведомства и авиакомпании сообщили, что регламент сделают понятным для всех и, что самое главное, единым.

- Мы будем работать над внесением изменений в ФАП, делать единую и понятную для всех трактовку,

- заявил гендиректор компании «Аэрофлот» Сергей Александровский.

Пропишут единые параметры, на которые будут ориентироваться все авиаперевозчики, в том числе и лоукостеры, например, входящая в ГК «Аэрофлот» компания «Победа». // фото: freepik.com