Выдавать загранпаспорта действием 10 лет перестали в ряде регионов

Заграничные паспорта нового поколения больше нельзя оформить в Петербурге, Пскове, Нижнем Новгороде, Смоленске, Москве и ряде других регионов. О проблемах сообщили порталу TourDom те, кто подали заявления.

Официальную причину отказов в выдаче биометрического паспорта не называют. Но это может быть связано с дефицитом чипов, которые производят за границей.

Взамен 10-летнего паспорта предлагают оформить действующий пять лет, то есть документ старого образца. Проблемы появились у тех, кто подал заявление в декабре прошлого года.

Ориентировочно оформление биометрических документов могут возобновить с середины марта или апреля. // фото: Flickr.com