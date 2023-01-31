Пролетавший над регионом горящий метеорит сняли красноярцы

Яркое небесное тело пролетело в небе Красноярского края 31 января вечером. Вспышку в темном небе и летящий объект увидели не только в городе, но и в его окрестностях, передает Telegram-канал Daily Storm.

Это было примерно в 20:30 по местному времени, небесное тело пролетело прямо над жилыми домами. Люди успели снять его и опубликовали видео в соцсетях.

В кадре видно, что метеорит сгорает и взрывается, озаряя небо очень яркой вспышкой. Жители края слышали довольно громкие звуки, некоторые ощутили в домах тряску.

Директор обсерватории СибГУ Сергей Веселков написал в своем аккаунте ВКонтакте, что это был большой болид. По мнению младшего научного сотрудника Институт физики СО РАН Романа Морячкова, это был метеор, который раскололся на части. // фото: freepik.com, видео: Daily Storm/Telegram