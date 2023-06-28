Отличившимся на СВО росгвардейцам вручили государственные награды

Государственные награды вручили в Карелии сотрудникам Росгвардии, которые отличились в ходе специальной военной операции.

Всего было вручено 16 наград. Начальник карельского управления Росгвардии полковник полиции Николай Путилин поблагодарил сослуживцев за верность долгу, героизм и самоотдачу, пожелал им успехов в службе, надежного семейного тыла и крепкого здоровья.

Очередное воинское звание «полковник» было присвоено заместителю начальника управления подполковнику Сергею Услугину.

За мужество, отвагу и самоотверженность росгвардейцам вручили медали «За Отвагу», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медали «За отличие в охране общественного порядка».

В пресс-службе ведомства сообщили, что росгвардейцы предотвращали нападения на войсковые и гуманитарные колонны, нанесли противнику значительный урон, задержали большое число участников вооруженных националистических формирований, обнаружили большое количество схронов с иностранным вооружением и боеприпасами. // фото пресс-службы ведомства