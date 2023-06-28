Жители деревень архипелага Кижские шхеры требуют вернуть удочки

От жителей деревень архипелага Кижские шхеры в карельский парламент продолжают поступать обращения в связи с существующим запретом на любительскую рыбалку с 1 мая по 30 июня. Дело в том, что ограничения, связанные с нерестом рыбы, установлены Правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. Граждане задают вопрос: почему, живя на берегу Онежского озера, им запрещают удить рыбу.

Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович рассказал, что на рабочем совещании с участием представителей науки, надзорных органов, Минсельхоза обсуждали вопросы о снятии некоторых запретов на любительское рыболовство в Карелии.

Что касается рыбалки на территории Кижских шхер, то этим вопросом мы занимаемся несколько лет. Ранее отправляли предложения в Росрыболовство, и, как рассказал директор Карельского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Сергей Владимирович Коркин, наука одобрила разрешение ловли рыбы с 1 июня на поплавочную удочку с одним крючком с берега,

- сказал Шандалович.

По его словам, соответствующие предложения от Карелии направлены в Минсельхоз России. Он надеется, что там прислушаются к мнению из региона и внесут соответствующие изменения в Правила рыболовства.

Отметим, в августе 2022 года вопрос обсуждался на сходе старост деревень Кижской волости, который состоялся на острове Кижи. Во встрече также приняли участие представители музея-заповедника «Кижи», Росрыболовства, Законодательного Собрания Карелии, национального парка «Водлозерский» , Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и др. С мёртвой точки важный для заонежан вопрос удалось сдвинуть благодаря объединению усилий общественности, депутатов, органов власти и заинтересованных организаций.