Открытый колодец на тропинке рядом с домом тревожит петрозаводчан

Открытый канализационный колодец в жилом комплексе на Парковой улице Петрозаводска представляет опасность для людей. Горожане обратились к мэрии с просьбой принять меры.

Они опубликовали фотографии большого люка без крышки в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте. Снимки сделаны около дома № 46, колодец располагается на единственной ведущей к Сыктывкарской улице тропинке.

- По этой тропинке постоянно гуляют люди, а также ходят дети в школу и просто бегают! Решите, пожалуйста, эту проблему, пока не случилась трагедия!

– просят петрозаводчане.

По их мнению, в глубокий и большой люк может упасть не только ребенок, но даже взрослый.

Напомним, 19 мая в подобный колодец уже провалилась породистая собака, а маленькую дочку мама успела схватить на краю. // фото: «Подслушано в ПТЗ» / ВКонтакте