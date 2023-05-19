Мусорный кризис: Любарский разделяет недовольство петрозаводчан

Судя по растущему числу жалоб петрозаводчан на качество вывоза мусора, карельская столица постепенно превращается в одну стихийную свалку. Сити-менеджер Владимир Любарский заявил в соцсети, что разделяет недовольство петрозаводчан, а сами нарекания горожан справедливы. Мэр попробовал на примере одной помойки, превратившейся в стихийную свалку, объяснить, кто за что отвечает.

В тариф входит вывоз бытового мусора (пищевые отходы, тара, упаковка, одежды) и крупногабаритных отходов или КГО (старая бытовая техника, мебель, деревянные упаковки, коробки, то, что осталось от текущего ремонта).

По словам главы Петрозаводска, вынести на помойку можно окно, обои, дверь, ламинат. Оставить этот хлам следует в специальных отсеках, если площадка закрытого типа, если открытого – оставить рядом, на бетонном основании.

Регоператор должен вывозить ТКО каждый день, КГО – раз в 7-10 дней.

«КЭО» утверждает, что график соблюдается – за крупногабаритом у контейнерных площадок их техника приезжает каждые десять дней. Очевидно, что, либо это не так, либо этого недостаточно. Ясно одно – нынешняя ситуация недопустима!»

- заявил Владимир Любарский. Сити-менеджер добавил, что мэрия не может повлиять на работу регоператора, в отличие от Минприроды, которое может накладывать штрафные санкции, побуждать к работе, корректировать график вывоза.

Также мэр напомнил, что выбрасывать на помойку бетон, арматуру, деревянные перекрытия, кирпичи – нельзя. Для вывоза этого мусора нужно заключать отдельный договор. Выкидывать шины, ветки, ртутные градусники и лампы в обычную мусорку также нельзя. Петрозаводчане могут сообщать в Минприроды Карелии о тех, кто выкидывает покрышки и строительный мусор.

«Для этого необходимо предоставить убедительные доказательства – точное время, дату, фото, видео. Желательно, чтобы на них был запечатлен не только номер машины, но и человек, который допускает эти нарушения», - написал градоначальник. Нарушителям грозит штраф. // фото unsplash.com