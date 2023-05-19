Гигантская пробка образовалась на выезде из Петрозаводска

В пятницу вечером на выезде из Петрозаводска выросла пробка. По словам автомобилистов, ожидание проезда близится к часу.

Вереница машин выстроилась перед Деревянным от поворота на Орзегу.

«На встречу изредка проезжают авто. Стоим 40 мин, - пишут в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». - Кто этими чудаками управляет, что в пятницу, когда трафик особенно загружен, перекрыли на такое время дорогу? Отвратительная организация работы».

В комментариях написали, что подобное случается на неделе со стороны Соснового бора, когда люди отвозят в сад детей.

Другие предложили не ездить на дачи в час-пик.

На вторые майские праздники на дороге из Петрозаводска в Деревянное также образовалась глухая пробка. В тот раз водители предполагали, что длительное ожидание связано с перекрытием дороги на время ремонтных работ.