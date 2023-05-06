Вереница автомобилей растянулась на километр по дороге на Деревянное
6 мая пробки возникли не только на въезде в Карелию, но и на дороге из Петрозаводска в Деревянное в Прионежском районе.
Пользователи сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии» винят во всем светофор, другие – водителей, которые проезжают на красный и обходят колонну, мешая встречному потоку.
«В Деревянном глухая пробка! Из-за неотрегулированных светофоров и очень торопливых водителей!»
- возмущают пользователи соцсети.
«50 минут только на одном светофоре, еще со станции Деревянка, нужно людей выпускать»,
- написал еще один участник обсуждения.
Кто-то предположил, что столько длительное ожидание может быть связано с перекрытием дороги для проведения дорожных работ.
«Въезд в Деревянное со стороны города. Пробка более 1 км. По состоянию на 14:00», - писали в сообществе.