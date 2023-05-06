Дырявая горка и разбитая скамейка – дети играют на опасной площадке

Родители пожаловались на опасную детскую площадку в Петрозаводске.

Детский города расположен во дворе на улице Варламова, 9. Часть оборудования оказалась с дефектами. В частности, на горке – гнилые доски, некоторых и вовсе нет, не хватает досок и на кривой скамейке.

«Кто у нас в городе отвечает за безопасность на детских площадках? За что вы получаете зарплату? Варламова, 9. Вчера мой ребенок чуть не покалечился, упав в дыру на горке! А разбитая скамейка с острыми углами, как вам?»

- написали 5 мая в сообществе «Подслушано в Птз».

Автор сообщения обещал обратиться в прокуратуру, если никто не отремонтирует оборудование.