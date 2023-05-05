В России разработают аналог популярного сервиса Tinder

В России разработают приложение для знакомств после сообщений об уходе сервиса Tinder. Над аналогом работает VK, запустить его могут уже этим летом, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Представитель VK воздержался от комментариев.

В социальной сети есть сервис «VK Знакомства», он появился в ноябре 2021 года. Сервис позиционируется как сервис, который помогает найти пару для дружеского или романтического общения.

Один из собеседников газеты объяснил, что база пользователей «ВКонтакте» позволяет расширять аудиторию сервиса, но служит и сдерживающим фактором, так как некоторых смущает, что в сервисе знакомств им может попасться кто-то из уже добавленных в друзья пользователей.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что «VK Знакомства» популярны на уровне внутреннего сервиса, поэтому создание отдельного приложения более логично. // фото freepik.com