Открытый люк едва не стал ловушкой для полуторагодовалой малышки

Вопиющий случай произошел 19 мая в Петрозаводске. Наша читательница рассказала, что в открытый канализационный колодец провалилась ее собака породы кане корсо. За домашним питомцем бежала дочка женщины, она едва успела схватить девочку и предотвратить трагедию.

Инцидент произошел около дома № 92Б по Муезерской улице. Как видно на фотографиях, колодец расположен вдоль тропинки и скрыт травой. Собака провалилась вниз.

- За собакой рядышком бежала моя дочь 1 год 8 месяцев, чудом успела ее схватить, собака пробыла там 30 минут, никого не было рядом, пока не появился мужчина,

- рассказала горожанка.

Породистый пес повредил лапу и глаз, девочка, к счастью, не пострадала.

По словам нашей читательницы, она обратилась в различные инстанции. Через некоторое время колодец прикрыли досками. //фото: читательница «Петрозаводск говорит»