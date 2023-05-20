Автомобиль пьющего жителя Петрозаводска отняли в доход государства

Жителя Петрозаводска судили и признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Санкции были весьма суровы, рассказали в прокуратуре Карелии.

Мужчину ранее уже привлекали к административной ответственности за нетрезвое вождение. Однако он не сделал должных выводов и снова сел пьяным за руль.

Суд назначил нарушителю – уже по уголовной статье. Также его на два года лишили прав и конфисковали Chevrolet Lanos в доход государства автомобиль. // фото: freepik.com