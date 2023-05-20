Жители Кеми в очередной раз остались без воды из-за аварии

Авария произошла на центральном водопроводе в Кеми, из-за этого у горожан снова возникли проблемы с водой. Давление в системе понизили, объяснила администрация района в официальном паблике.

- Произошла авария на центральном водопроводе по ул. Шоссе 1 Мая, в связи с чем допущено понижение давления в системе водоснабжения на верхних этажах многоквартирных домов,

- сказано в сообщении.

Это сделали, чтобы исключить дальнейшие аварии на сетях. Повреждение сейчас устраняют работники МУП «КЭСНА».

Напомним, проблемы с водой жители Кеми испытывают регулярно. Происходят прорывы на старом водопроводе, люди остаются без воды неделями. // фото: pixabay.com