Лось перебежал дорогу перед автомобилем и попал на видео

Проезжую часть автодороги А-121 «Сортавала» перебежал лось. Он попал в кадр видеорегистратора двигавшегося по дороге автомобиля, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Сохатого камера зафиксировала на территории Пряжинского района. На этот раз обошлось без неприятностей. Но в ГИБДД призвали водителей соблюдать осторожность там, где действует знак «Дикие животные».

- Большинство карельских дорог проходят через лес, где водителю необходимо быть предельно внимательным,

- напомнили автомобилистам.

При этом столкновение с животным – это ДТП, покидать место аварии нельзя. // фото, видео: ГИБДД Карелии