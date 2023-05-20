20 мая 2023, 12:31
Лось перебежал дорогу перед автомобилем и попал на видео
Водителей в Карелии призвали быть осторожнее – большинство трасс проходит через лес
Проезжую часть автодороги А-121 «Сортавала» перебежал лось. Он попал в кадр видеорегистратора двигавшегося по дороге автомобиля, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Сохатого камера зафиксировала на территории Пряжинского района. На этот раз обошлось без неприятностей. Но в ГИБДД призвали водителей соблюдать осторожность там, где действует знак «Дикие животные».
- Большинство карельских дорог проходят через лес, где водителю необходимо быть предельно внимательным,
- напомнили автомобилистам.
При этом столкновение с животным – это ДТП, покидать место аварии нельзя. // фото, видео: ГИБДД Карелии