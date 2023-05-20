20 мая 2023, 12:31
Происшествия

Лось перебежал дорогу перед автомобилем и попал на видео

Водителей в Карелии призвали быть осторожнее – большинство трасс проходит через лес

Проезжую часть автодороги А-121 «Сортавала» перебежал лось. Он попал в кадр видеорегистратора двигавшегося по дороге автомобиля, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Сохатого камера зафиксировала на территории Пряжинского района. На этот раз обошлось без неприятностей. Но в ГИБДД призвали водителей соблюдать осторожность там, где действует знак «Дикие животные».

- Большинство карельских дорог проходят через лес, где водителю необходимо быть предельно внимательным,

- напомнили автомобилистам.

При этом столкновение с животным – это ДТП, покидать место аварии нельзя. // фото, видео: ГИБДД Карелии

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
Пряжинский район
лось
ДТП