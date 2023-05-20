Пропавшую пять дней назад женщину ищут в Петрозаводске

Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают пропавшую без вести Анну Михайловну Анхоеву. Местонахождение женщины 1973 года рождения неизвестно с 15 мая, сообщили в МВД Карелии.

При каких обстоятельствах исчезла горожанка, не уточняют. Ей на вид 50 лет, рост 165 сантиметров, она плотного телосложения, с окрашенными в светлый тон короткими волосами.

Предположительно была одета в красную куртку и темно-синие джинсы.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении женщины или видел ее в последнее время, просят сообщить по телефонам: 8 911 415 25 87, 8 8142 73 91 54 или 02 (с мобильного – 102). // фото: МВД Карелии