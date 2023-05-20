Наркоторговца в Карелии отправили за решетку на 11 лет

На 11 лет отправился в колонию строгого режима житель Беломорского района. Его признали виновным в незаконном обороте синтетических наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Мужчина сбывал запрещенные вещества в крупном размере, но его вычислили оперативники регионального УФСБ. При задержании изъяли крупную партию наркотиков.

Уголовное дело расследовали в районном отделе полиции, а на днях суд признал гражданина виновным. // фото: pixabay.com