Сильный пожар вспыхнул ночью в Олонецком районе

Этой ночью в Ильинском Олонецкого района случился пожар. Сообщение поступило на пульт экстренных служб в 01:07, написали в группе отряда противопожарной службы по Олонецкому району ВКонтакте.

Возгорание произошло на Октябрьской улице, 17 – огонь охватил баню. Чтобы потушить пожар, пришлось задействовать две автоцистерны и два пожарных расчета.

На место ЧП выехали шесть сотрудников пожарной части №35 по охране Олонца и четверо - из пожарной части №36 по охране поселка Ильинский. Погибших и травмированных нет. // фото: ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»/ВКонтакте