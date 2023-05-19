19 мая 2023, 21:02
Грузовик с щебнем придавил машину ГИБДД на трассе «Кола»
По предварительным данным, обошлось без пострадавших
Групповая авария произошла днем 19 мая на федеральной трассе «Кола» в Ленобласти недалеко от поселка Синявино.
Грузовик с щебнем протаранил несколько автомобилей, включая экипаж ГИБДД, а затем опрокинулся. Под ударом оказалась патрульная машина. Из КамАЗа вывалился щебень.
По сообщению издания 47news, водитель мог не справиться с управлением при повороте. По предварительным данным, никто не пострадал. // фото VK-паблик «Дорожный инспектор»