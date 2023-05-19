Двое умельцев модернизировали найденные военные трофеи и продавали

В Сортавале осудили двух жителей Карелии, которые давали трофеям времен Великой Отечественной войны вторую жизнь, чтобы затем продать.

Силовики пресекли деятельность двух подпольных мастерских, специализирующихся на незаконном изготовлении и ремонте средств поражения. Уголовные дела в отношении двух жителей столицы Северного Приладожья возбудили зимой 2021 года.

У подпольщиков изъяли винтовки системы Мосина, револьвер системы Наган, пистолет системы ТТ, основные части огнестрельного оружия, гранаты, запалы к РГД, детонаторы для гранаты РГД-33, а также взрывчатое вещество массой 3,5 кг.

В мае 2023 года Верховный суд Карелии оставил без изменения обвинительный приговор Сортавальского суда в отношении «оружейников». Одного из них приговорили к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафу в размере 250 тысяч рублей, второго приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. // фото пресс-службы УФСБ по РК