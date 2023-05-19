19 мая 2023, 17:47
Девочка в татуировках и с пирсингом пропала в Петрозаводске
С конца апреля в столице Карелии не могут найти девочку-подростка Валерию Яшкину
16-летняя Валерия Яшкина ушла из дома на Комсомольском проспекте в столице Карелии 30 апреля. С тех пор родные ничего не слышали о девочке.
В полиции считают, что школьница может находиться как в Петрозаводске, так и за пределами Карелии. Она ранее уже сбегала из дома.
На вид школьнице 17, рост 165 см, среднее телосложение, волосы окрашены в красный цвет. Из одежды - черное пальто до колен, штаны черно-белой камуфляжной окраски, черные ботинки с высоким берцем.
Стражи порядка просят сообщать сведения о пропавшей по телефонам: 8 8142-73-92-40 или 02 (с мобильного – 102).