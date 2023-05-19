Водитель погрузчика пойдет под суд после ЧП на каменном карьере

В Кемском районе перед судом предстанет водитель погрузчика. Его обвинили в нарушении правил безопасности, пострадал один человек.

ЧП произошло на каменном карьере в Лоухском районе, сообщили в СУСК по Карелии. По версии следователей, водитель погрузчика, не подал звуковой сигнал перед началом движения, не убедился, что в зоне маневрирования нет людей. В итоге под технику угодил работник. Он получил травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред.



Уголовное дело направили на рассмотрение в суд. За нарушение может грозить до трех лет лишения свободы. // фото unsplash.com