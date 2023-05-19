Мужчина без трусов, но в футболке гулял у школы и детсада на Ключевой

Мужчину без трусов заметили в районе Каменного карьера. По словам петрозаводчкнки, в таком виде он бродил около школы-интерната №24 и детского садика в Петрозаводске днем 18 мая.

Необычного прохожего сняла на видео местная жительница. Петрозаводчанка выложила запись в соцсеть. Из одежды на нем не было брюк и исподнего.

В комментариях к сообщению девушка указала, что не обращалась в полицию.