Вчера в Кеми отключили воду, жители набирают ее в реке

Вечером 28 июля в Кеми произошла авария на водопроводе, воду отключили. Прорыв пытаются ликвидировать, сообщила глава администрации Кемского района Светлана Долинина.

Авария случилась около дома № 73 на Пролетарском проспекте. Прорвало аварийный участок водопровода. В 17:30 в городе отключили воду, фильтровальная станция тоже не работает.

Ремонтом занимается подрядчик по договору, 28 июля ликвидировать последствия аварии также выехали работники Петрозаводского Водоканала.

Для жителей с утра 29 июля организовали подвоз воды. В день аварии ее не было. Приходилось ходить за водой на реку.

Власти опубликовали адреса колонок, где можно было набрать воду, но для многих они расположены слишком далеко от дома. // Фото: Светлана Долинина, «Подслушано/Кемь»/ВКонтакте, Арина Семенова