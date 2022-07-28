Житель Карелии рискует отправиться за решетку из-за ссоры с приятелем

В полицию Кемского района обратилась сельчанка, которая рассказала, что у ее мужа украли мобильный телефон стоимостью 5800 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что потерпевший в ходе застолья поругался с приятелем. Мужчины вышли выяснять отношения на улицу, а затем разошлись по домам, где каждый из них обнаружил отсутствие своего мобильника. Потерпевший вернулся к месту спора. Там он нашел лишь гаджет соперника, после чего отправился возвращать его приятелю. Но тот отказался признавать, что забрал себе чужой телефон, и не собирался его отдавать. Потерпевшему пришлось идти в полицию.

Уже в отделении полиции 29-летний мужчина все же отдал мобильник своего приятеля. В отношении него возбуждено уголовное дело о краже. Фото: unsplash.com