Открытые люки на Древлянке заставляют опасаться за безопасность детей

На открытые канализационные колодцы обратили внимание жителей Древлянки. Женщина написала в группе «Подслушано в ПТЗ», что такую ситуацию можно наблюдать около дома № 24/1 по одноименной улице.

- А ведь там во дворе гуляют детишки,

- беспокоится она и считает, что недолго до беды.

Подобных проблемных мест в карельской столице много. В частности, просел асфальт около офиса управляющей компании между домами № 5 и 11 по Лесному проспекту. // фото: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтакте