01 мая 2023, 16:31
Открытые люки на Древлянке заставляют опасаться за безопасность детей
Жители микрорайона Петрозаводска обеспокоены зияющими канализационными колодцами
На открытые канализационные колодцы обратили внимание жителей Древлянки. Женщина написала в группе «Подслушано в ПТЗ», что такую ситуацию можно наблюдать около дома № 24/1 по одноименной улице.
- А ведь там во дворе гуляют детишки,
- беспокоится она и считает, что недолго до беды.
Подобных проблемных мест в карельской столице много. В частности, просел асфальт около офиса управляющей компании между домами № 5 и 11 по Лесному проспекту. // фото: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтакте