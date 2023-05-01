01 мая 2023, 15:52
Молодому мужчине стало плохо в Петрозаводске, его не спасли
Человек лег на скамейку на Древлянке, потерял сознание и умер
О трагическом случае рассказала пользовательница сообщества «Подслушано ПТЗ» ВКонтакте. Она попросила людей быть внимательными к проблемам других.
- Хочу сказать спасибо мужчине и женщине, которые вызвали скорую помощь к магазину на Древлянке. Молодому человеку стало плохо, он лег на скамейку и потерял сознание. Прошло время, люди шли, никто не обратил внимания кроме вас,
– написала женщина.
По ее словам, мужчину доставили в больницу, но было уже поздно – врачи не смогли его спасти. Автор поста обратилась ко всем с призывом быть добрее.
- На его месте может быть ваш родной или просто знакомый. Каждая минута может спасти этого человека, - напомнила она. // фото: Hans/pixabay.com