Из-за борьбы с крысами в Петрозаводске страдают собаки

Владельцев собак в карельской столице попросили быть особенно бдительными, так как в городе травят крыс. Пользовательница сообщества «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте написала, что ее питомец схватил пакетик с ядом.

- В районе улицы Гоголя, рядом с дорожкой, где часто проходят владельцы со своими питомцами, в траве были обнаружены пакетики с отравой,

- написала женщина.

Она рассказала, что ее четвероногий друг жив, но за состоянием собаки наблюдают. // фото: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтате