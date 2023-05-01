Незаметная опасность подстерегает на Лесном проспекте

Житель карельской столицы обнаружил опасное отверстие в асфальте на Лесном проспекте. Оно выглядит довольно невинно, но это лишь иллюзия, предупредил он в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Асфальт просел около офиса управляющей компании между домами № 5 и 11 по Лесному проспекту. Дыра образовалась рядом с припаркованными автомобилями, она небольшая.

- С виду невинная, сантиметров двадцать. А внутри не меньше четырех метров пустоты, и внизу течет вода,

- написал автомобилист.

Он предположил, что очень давно асфальт положили прямо на колодец, который забыли закрыть крышкой и горловиной. Спустя десятки лет он начал проваливаться. Мужчина положил на отверстие покрышку и позвонил по номеру «051».

- Будьте внимательны: водители — при парковке, а пешеходы — пропуская едущие машины. Если покрышку уберут, можно невзначай отступить прямо в эту пещеру! А какая-нибудь зверушка может улететь целиком без шансов на доставании, - объяснил он. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтате