30 апреля 2023, 15:36
Утка перепутала лужу с водоемом в Петрозаводске
Лужа в отдаленном районе столицы Карелии может претендовать на звание «царь-лужи»
Лужи в столице Карелии настолько большие, что в них купаются утки. После визита пернатого искусственный водоем в Соломенном рискует заработать титул «царь-лужи».
Селезня, плавающего в луже, сфотографировали на одной из улиц Соломенного. Снимок выложили в паблике «ТОС Соломенное». В кадре птица одна. Возможно, где-то неподалеку поселилась еще одна утка.