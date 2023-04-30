Утка перепутала лужу с водоемом в Петрозаводске

Лужи в столице Карелии настолько большие, что в них купаются утки. После визита пернатого искусственный водоем в Соломенном рискует заработать титул «царь-лужи».

Селезня, плавающего в луже, сфотографировали на одной из улиц Соломенного. Снимок выложили в паблике «ТОС Соломенное». В кадре птица одна. Возможно, где-то неподалеку поселилась еще одна утка.