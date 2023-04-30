30 апреля 2023, 13:06
Грязь и разруха. Петрозаводчане ездят в маршрутках и возмущаются
Пассажиры фотографируют ободранные маршрутки
Состояние автобусов в Петрозаводске продолжает возмущать горожан.
Порванные сиденья, ободранные кресла, грязь, ржавчина – такую негармоничную картину можно наблюдать в некоторых маршрутках. Петрозаводчане ездят в автобусах. Платят за проезд и возмущаются внешним видом автобусов.
Очередная порция «любви» опубликована сегодня в сообществе «Живой Петрозаводск».
«Неужели нельзя навести порядок в этих маршрутках? Грязь и разруха...»
- задала почти риторический вопрос девушка.
«Зато плату поднимают каждые полгода», - ответили петрозаводчанке в комментариях.
«И сколько это будет продолжаться? Это помойка, а не общественный транспорт!» - написала еще одна участница группы.