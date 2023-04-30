Водопад Гирвас забурлил и ожил в Карелии

Бурная вода облизала каменные гряды в Кондопожском районе. В субботу 29 апреля в Гирвасе проснулся водопад, благодаря сбросу воды на Пальеозерской ГЭС.

Искусственный водопад оживает всего на несколько дней. В обычное время года – это каменный склон, пусть и живописный.

Пользователи «ВКонтакте» выкладывали фотографии и видео с ожившей легендой.

«Завораживающая мощь!» - отметила одна из пользователей соцсети.

Как «запускали» легенду в 2021 году, можно посмотреть здесь. // видео группа «Лахденпохья-Навсегда!»/Михаил Катаев/ фото на главной Александр Пауков/ паблик «Живой Петрозаводск»