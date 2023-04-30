Маневры трактора на тротуаре рассмешили пользователей «ВКонтакте»

Техника коммунальных служб поливала и подметала тротуары в Петрозаводске.

Один трактор успешно проехал по тротуару и пешеходному переходу в районе пересечения проспекта Невского и улицы Правды. А у второго трактора возникли трудности.

По какой-то причине водитель второго трактора наехал на дорожный знак, тот накренился. Водитель не растерялся и попробовал выпрямить накренившуюся стойку, но сделал лишь хуже – дорожный знак окончательно упал. Происходящее на тротуаре днем 26 апреля запечатлела камера наблюдения «Сампо», на запись обратил внимание паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Пользователкей сообщества насмешили такие маневры.

«Он пытался…»;

«Я ржу не могу»;

«Ахаха так не за основание надо было толкать) а выше середины) может и нормально все было бы»;

«Что-то пошло не так». // фото скриншот