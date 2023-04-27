Бывшая чиновница мэрии попросила убрать песок и трупы крыс с тротуара

Бывший руководитель городского управление благоустройства и экологии Анна Дудырина обратилась в администрацию с просьбой навести порядок в районе памятника маршалу Мерецкову в столице Карелии.

Экс-чиновница сфотографировала песок на тротуаре и трупы крыс на Мерецкова. Снимки опубликовал паблик «Живой Петрозаводск».

В администрации Петрозаводске ей ответили, что работы выполнят до 19 мая. Дудырина оценила то, как городские власти готовятся к празднованию Дня Победы.

«Отправила в адрес Администрации письмо с просьбой убрать смет и трупы крыс на тротуаре в районе памятника маршалу Мерецкову, и получила ответ, что уборка будет проведена в срок до 19 мая. Отличная подготовка города к 9 мая!», - написала бывшая работница городской администрации.