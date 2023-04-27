Подвесной мост в Карелии частично разрушило льдинами

Подвесной мост между Сплавным участком и деревней Кубовская в Пудожском районе оказался частично разрушен. Это единственная переправа, которая связывает местных жителей с внешним миром. В деревне Кубовская живет человек 30 и в Сплавном поселке около 40.

Мост оказался частично разрушен льдинами, идущими ледоходом по реке Колода, сообщает газета «Пудожский вестник».

Мост провис к весне, переправу частично развернуло, некоторые доски повредило льдом. По сообщению газеты, староста деревни Оксана Чистякова прошла по мосту и убедилась, что он выдерживает напор льдин. // фото газета «Пудожский вестник»