27 апреля 2023, 12:27
Опрокинутый бензовоз может стать причиной загрязнения озера в Карелии
Дизельное топливо из опрокинутого бензовоза может загрязнить озеро Суоярви
Дизельное топливо из опрокинутого бензовоза попало в ручей, который течет в озеро Суоярви. Сообщение об этом появилось в группе "Подслушано в Суоярви".
Происшествие случилось в Суорявском районе Карелии. Бензовоз перевернулся возле Леппяниеми - поселка в составе Найстенъярвского сельского поселения. На фото видны последствия загрязнения воды.
"Ручей вытекает в озеро Суоярви", - с тревогой пишет автор сообщения.
"Тут только один плюс. В этом озере не будет форелевых хозяйств", - не теряют чувства юмора подписчики паблика. // Фото: группа "Подслушано в Суоярви".