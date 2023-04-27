Опрокинутый бензовоз может стать причиной загрязнения озера в Карелии

Дизельное топливо из опрокинутого бензовоза попало в ручей, который течет в озеро Суоярви. Сообщение об этом появилось в группе "Подслушано в Суоярви".

Происшествие случилось в Суорявском районе Карелии. Бензовоз перевернулся возле Леппяниеми - поселка в составе Найстенъярвского сельского поселения. На фото видны последствия загрязнения воды.

"Ручей вытекает в озеро Суоярви", - с тревогой пишет автор сообщения.

"Тут только один плюс. В этом озере не будет форелевых хозяйств", - не теряют чувства юмора подписчики паблика. // Фото: группа "Подслушано в Суоярви".