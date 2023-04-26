Силач сдвинул 120-тонный «Рускеальский экспресс» и установил рекорд

26 апреля в Карелии установили новый мировой рекорд. Богатырь Денис Вовк сдвинул с места «Рускеальский экспресс» в Карелии. За рекордом наблюдали местные жители на станции горный парк «Рускеала».

Силач из Петербурга смог за 33 секунды переместить 120-тонный ретропоезд на 6 метров, сообщается в телеграм-канале «Телеграмма РЖД». Для этого ему потребовался канат, который привязали к поезду. Сверхчеловек сидел в упоре и тянул трос.

Ранее атлет удивлял рекордами, перетаскивая самолет Airbus A-319 и корабль Балтийского флота. // фото скриншот