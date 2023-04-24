24 апреля 2023, 17:07
Остановку в Петрозаводске сдуло ветром
Петрозаводчане разместили в соцсети фотографию упавшего остановочного комплекса
Порывом ветра унесло остановку возле переправы через Логмозерский пролив в Петрозаводске.
Остановку в этом месте установили 15 декабря, обещали также оснастить защитой от ветра. Зиму остановочный комплекс пережил, а вот первые весенние ветра – нет.
Фотографию упавшей металлической конструкции разместили в паблике «ТОС Соломенное».
Подписчики отметили, что это не первая «летающая остановка» в столице Карелии.
«Хорошо никого не прибило», - написали в комментариях.
«Надо было еще на крыше дырки сделать, чтоб парусность уменьшить», - предлагали некоторые из подписчиков.