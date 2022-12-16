16 декабря 2022, 08:44
Автобусную остановку установили у переправы через Логмозерский пролив
Металлическую конструкцию обещают оснастить защитой от ветра
Остановка появилась перед наплавным мостом через Логмозерский пролив в Соломенном.
Комплекс смонтировали 15 декабря. Теперь в этом месте водители смогут официально высаживать и забирать пассажиров.
Депутат Петросовета Александр Калько сообщил в соцсети, что остановочной комплекс выделила мэрия Петрозаводска из резерва. В этом месте установят дорожные знаки, а со следующей недели остановки внесут в реестр.
Также Калько пообещал установить защиту от ветра. // фото «Петрозаводск говорит» / Александр Калько